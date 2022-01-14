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Россиян призвали успеть вакцинироваться до пика новой волны коронавируса

Инфекционист Поздняков: россиянам следует вакцинироваться до пика новой волны коронавируса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков призвал россиян успеть вакцинироваться от коронавирусной инфекции до пика новой волны пандемии. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что новый всплеск заболеваемости уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. «Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет», — сказал он.

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По его словам, несмотря на то, что омикрон-штамм хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации.

Поздняков считает, что из-за заразности омикрон-штамма может вырасти общее число тяжелых случаев. «Допустим, на десять тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на 100 тысяч приходится эта же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до десяти тысяч, а если десять миллионов, то получится 100 тысяч соответственно», — сказал он.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России при повсеместном распространении омикрон-штамма будет тяжелее дельты. «Думаю, что волна для России будет не менее тяжелая, чем дельта, а, скорее всего, даже более тяжелая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжелой по смертности», — предположил специалист.

Марина Совина
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