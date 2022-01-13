Иммунолог спрогнозировал тяжесть новой волны COVID-19 в России

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России при повсеместном распространении омикрон-штамма будет тяжелее дельты. Так спрогнозировал ситуацию с COVID-19 иммунолог Николай Крючков, сообщает радио Sputnik.

«Думаю, что волна для России будет не менее тяжелая, чем дельта, а, скорее всего, даже более тяжелая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжелой по смертности», — предположил Крючков.

По его словам, в ближайшие две недели увеличится число исследований и выяснится, что большая часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга инфицированы омикрон-штаммом. Позднее такая же ситуация будет наблюдаться в других городах-миллионниках, считает иммунолог.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый рост заболеваемости в России неизбежен. Она отметила, что в стране выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.

Помимо этого, Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что образец «Спутника V» против-омикрон-штамма готов. По его словам, заменить существующий вариант российской вакцины можно за два с половиной-три месяца.