В Spotify назвали самые прослушиваемые в новогоднюю ночь песни среди россиян

Музыкальный стриминговый сервис Spotify рассказал, какую музыку активнее всего слушали россияне в новогоднюю ночь. Об этом говорится в пресс-релизе платформы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее популярными названы мелодии из советских фильмов. Самыми популярными в новогоднюю ночь стали саундтреки из таких картин, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Карнавальная ночь», «Чародеи», «Кавказская пленница» и «Джентльмены удачи».

Список самых прослушиваемых композиций из советского кино в Новый год возглавили «Мне нравится, что вы больны не мной» Аллы Пугачевой и Микаэла Таривердиева, «Пять минут» Людмилы Гурченко, а также «Песенка о медведях (Где-то на белом свете)» в исполнении Аиды Ведищевой.

Отмечается, что в первый час 2022 года на Spotify советские саундтреки сменили современные российские и международные поп-исполнители. «Первенство досталось группе "Дискотека Авария" с песней "Новогодняя". За ними следуют Last Christmas от Wham!, "Новогодняя" Верки Сердючки, а также Mariah Carey с хитом All I Want for Christmas Is You и Jingle Bell Rock в исполнении Bobby Helms», — говорится в пресс-релизе. Десятку закрыли современные артисты, среди которых хип-хоп-дуэт Big Baby Tape и Kizaru с треком 99 Problems, певицы Дора и Мэйби Бэйби с песней «Барбисайз» и другие.

Ранее в Spotify определили, какие песни прошлых десятилетий популярны среди россиян. Анализ популярных композиций прошлых десятилетий показал, что во все эти периоды жителей страны больше всего интересовал рок.