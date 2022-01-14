В Индии арестовали богослова за призывы к геноциду мусульман

В штате Уттаракханд на северо-востоке Индии местная полиция арестовала индусского богослова по имени Джитендра Нараян Тьяги за призывы к геноциду мусульман. Об этом сообщает турецкий ресурс «Анадолу».

По данным СМИ, раньше мужчина исповедовал ислам, однако со временем сменил религию. 17-19 декабря 2021 года в городе Харидвар в штате Уттаракханд он призывал население Индии уничтожать мусульман. Кроме того, в «Анадолу» сообщили, что похожее мероприятие с призывами к геноциду прошло 19 декабря 2021 года в Нью-Дели.

Ранее стало известно, что на востоке столицы Индии Нью-Дели полицейские саперы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Бомба была найдена на цветочном рынке Газипура на востоке столицы Индии. СВУ весом 1,5 килограмма спрятали в сумке. Предположительно, взрывчатка была заложена для совершения теракта в преддверии отмечаемого в Индии 26 января Дня независимости страны.

13 января в штате Западная Бенгалия на востоке Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. По информации телеканала, не менее пяти вагонов состава сошли с железнодорожных путей. В результате десятки людей оказались заблокированы в перевернутых вагонах.