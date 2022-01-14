Совфед объяснил решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах

Законопроект о ковид-сертификатах должен проходить самое детальное обсуждение, так как затрагивает права и свободы россиян. Так решение отложить его рассмотрение объяснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что кабмин совместно с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Государственной Думе в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, Голикова сообщила, что получить ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста можно будет и после 1 февраля. Об этом следует из поправок, которые правительство внесет ко второму чтению проекта федерального закона о ковид-сертификатах.

Проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Государственную Думу 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.