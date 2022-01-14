Володин заявил об уникальном оружии России

У России есть уникальное оружие, которого нет ни у одной страны мира, однако Москва не использует это преимущество в диалоге с НАТО. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничительные меры против российской стороны разрушают отношения между государствами, призывая садиться за стол переговоров. «У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее он рассказал, что конгрессмены должны соблюдать договоренности президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, которых они достигли в ходе переговоров. Вместе с тем Володин призвал конгрессменов подумать о последствиях подобных действий для Соединенных Штатов. Санкциями Америка не пугает Россию, а только разрушает отношения с ней, отметил спикер Госдумы.

Телефонный разговор президентов РФ и США прошел 30 декабря 2021 года. Их диалог продолжался 50 минут. В рамках беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден подчеркнул, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе.