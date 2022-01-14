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Володин призвал конгрессменов США следовать договоренностям Путина и Байдена

Спикер Госдумы Володин призвал конгресс США соблюдать договоренности Путина и Байдена

Фото: Globallookpress.com

Конгрессмены должны соблюдать договоренности президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, которых они достигли в ходе переговоров. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать», — написал депутат.

Он также призвал конгрессменов подумать о последствиях подобных действий для США. Санкциями Америка не пугает Россию, а только разрушает отношения с ней, считает Володин.

Спикер Государственной Думы обратился к США с просьбой сесть за стол переговоров и заявил, что у России «есть, чем постоять за себя».

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 30 декабря. Их диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе.

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Анастасия Шейкина
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