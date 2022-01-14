Москвичи стали чаще нарушать правила парковки

В 2021 году жители Москвы стали значительно чаще нарушать правила парковки и попадать на штрафстоянки. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связывают это с послаблением коронавирусных ограничений и ростом числа камер для контроля на улицах.

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за 2021 год зафиксировали на 60 процентов больше случаев остановки под запрещающими знаками, чем за 2020-й. В тот же период эвакуаторы «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) переместили на 23 процента больше неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянки. Около 58 процентов москвичей оставляли машины под знаками «Стоянка запрещена» или «Остановка запрещена», а около семи процентов — на местах для инвалидов.

Отрицательную динамику специалисты связывают с прекращением самоизоляции — годом ранее люди редко пользовались личным транспортом. На число выявленных нарушений повлияло и развитие системы контроля. Более 50 процентов автомобилистов удалось уличить в нарушениях с помощью камер в виде уличных фонарей под названием «Стрит фалькон». Как отмечает «Коммерсантъ», в настоящее время в Москве более 750 таких комплексов.

Около 40 процентов нарушений парковки удалось выявить инспекторам МАДИ и гражданам с помощью приложения «Помощник Москвы», которое разработал Дептранс в 2016 году. Пользователи сервиса могут сфотографировать нарушителя и получить за это баллы и призы. По текущим данным, приложение установили более 770 тысяч человек. Однако эксперты считают, что софт не следует считать средством автоматической фиксации нарушения, поэтому с его помощью нельзя в упрощенном порядке назначать штраф собственнику автомобиля.

Число и динамику штрафов за неоплату парковки в АМПП не раскрыли, но отметили, что отменить по жалобам пришлось не более одного процента из них. Наиболее распространенными причинами для обращений специалисты назвали оплата меньшего периода времени, чем автомобиль провел на парковке, неверно указанный номер машины или выбранная зона остановки. По данным АМПП, в 2021 году в учреждение поступало на 1,5 процента меньше жалоб, чем годом ранее — эксперты считают, что это связано с возможностью устранять некоторые ошибки самостоятельно через приложение «Парковки Москвы».

Ранее аналитики подсчитали, что личное парковочное место в столице обойдется в среднем в 2,1 миллиона рублей. С 2020 по 2021 год стоимость собственного паркинга в Москве выросла на 13 процентов, а в Подмосковье — на десять процентов до 914 тысяч рублей.