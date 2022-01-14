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Португалия проверит законность паспорта Абрамовича

Reuters: Португалия начала расследование законности выдачи паспорта Роману Абрамовичу
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в Минюсте страны, такая проверка является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».

О том, что Роман Абрамович оказался гражданином Португалии, в декабре сообщала местная газета Publico. По информации источника издания, 55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов. Известно, что Абрамович является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он был. Сам бизнесмен тогда никак не прокомментировал информацию о своем португальском гражданстве.

Марина Совина
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