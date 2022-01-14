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Россиянам рассказали о способах увеличить пенсию

Экономист Григорьева: неучтенный трудовой стаж поможет увеличить размер пенсии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне имеют право на ряд доплат к пенсии, льготы и, при определенных условиях, перерасчет выплат, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. В разговоре с «Лентой.ру» она указала на способы, которые могут помочь некоторым пенсионерам получать больше средств.

Пенсионеры могут перевестись с одной пенсии на другую, самостоятельно или с помощью специалистов рассчитав, выгодно им это или нет. Необходимо обратиться в ПФР с заявлением, приложив документы о праве на новую пенсию

Елена Григорьевазамдекана экономического факультета РУДН

Техническое новшество

В России появилось новшество, связанное с техническим оформлением пенсий и пенсионных выплат, рассказала Григорьева. Так, Пенсионный фонд России (ПФР) ежегодно проверяет и обновляет данные о гражданах, которым положено пенсионное обеспечение. Выплаты, которые положены гражданам в беззааявительном порядке автоматически пересчитываются. Пенсионеров уведомляют об изменениях на портале Госуслуги.

В случае согласия гражданина с назначенными выплатами, ПФР в течение пяти дней после обратной связи назначит согласованную выплату. Если гражданин не ответит, то выплата будет назначена только по итогам очного визита

Елена Григорьевазамдекана экономического факультета РУДН

Получение и перерасчет трудовой пенсии

Экономист отметила, что получить самую распространенную трудовую пенсию могут не только люди, окончившие свою трудовую деятельность, но и получившие инвалидность или потерявшие кормильца по причине смерти. В таком случае необходимо обратиться в ПФР не позднее 12 месяцев с момента события.

По словам экономиста, перерасчет трудовой пенсии в сторону увеличения возможен, если не был учтен какой-либо период стажа. Для этого также нужно обратиться в ПФР, приложив к заявлению подтверждающие документы.

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Доплаты

«Если у гражданина были пенсионные накопления, то в 2022 году их можно получить женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам 60 лет, например из программы государственного софинансирования пенсии», — отметила экономист и напомнила, что отдельные доплаты получают пенсионеры, достигшие 80 лет.

Также существует система государственной поддержки для одиноких людей пенсионного возраста, которая состоит не только из соцобслуживания, но и материальной части, рассказала Григорьева. Как и прочие пенсионеры, они могут получить, например, субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

«Для получения необходимо соблюсти следующие условия: быть зарегистрированным в помещении, не должно быть задолженности по оплате коммунальных услуг, доля расходов должна превышать размер региональных стандартов стоимости максимально допустимых расходов заявителя на оплату», — уточнила экономист.

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Каждый регион может устанавливать свои денежные выплаты в рамках региональной системы поддержки, в том числе и для пенсионеров, отметила она. Где-то предусмотрены выплаты до уровня прожиточного минимума, где-то скидки на лекарства, санаторно-курортное лечение при наличии показаний, компенсация за стационарный телефон. Также не стоит забывать об адресной социальной помощи, денежной, продовольственной и вещевой, и выплатах к праздникам, например, ко Дню Победы.

Пенсионеры также имеют налоговые льготы на объекты недвижимости: квартиры, часть квартиры, дом, земельный участок, гараж. Но опять же в пределах норм площади, установленных законодательством

Елена Григорьевазамдекана экономического факультета РУДН

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6 процента, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров начнется с 1 января 2022 года. Средний размер пенсии в России после исполнения поручения президента вырастет на 1,4 тысячи рублей. Такую сумму озвучила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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Екатерина Смирная
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