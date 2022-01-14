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Россиянам объяснили необходимость запрета пластика

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о важности запрета части одноразового пластика

Фото: Unsplash

Запрет одноразового пластика является не просто общемировым трендом, а заботой об окружающей среде. Так необходимость запрета части изделий из пластика объяснил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в материале «Известий».

Он рассказал, что запрет станет шагом к экономике замкнутого цикла, в которой сырье используется повторно, а не отправляется на мусорный полигон. Упаковка и одноразовый пластик составляют не менее трети от 60 миллионов тонн отходов, которые образуются в России ежегодно. Буцаев подчеркнул, что 50 процентов пластиковой упаковки не подлежит повторному использованию из-за используемых в ней материалов и ограниченных возможностей в переработке конкретных изделий.

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Гендиректор РЭО отметил важность поэтапного запрета, чтобы облегчить переход для участников рынка. Прежде всего Буцаев предлагает отказаться от одноразовой пластиковой посуды, так как ее легко заменить многоразовыми аналогами или изделиями из растительного сырья. Эксперт указал на опыт зарубежных стран, где вредные для окружающей среды товары успешно заменили экологичными альтернативами.

Буцаев напомнил, что запрет не ставит перед собой цели ущемить производителей. Он пообещал, что сроки исполнения новых требований будут понятными и реальными для бизнеса. «В том числе важно дать время промышленности сменить оборудование для выпуска новых видов упаковки и продукции, обучить персонал и заключить новые контракты», — рассказал гендиректор РЭО.

Генеральный директор Союза переработчиков пластмассы (СПП) Петр Базунов с целесообразностью запрета изделий из одноразового пластика не согласился. По его мнению, такие товары можно успешно переработать, если создать для этого необходимую инфраструктуру. Базунов также сообщил, что запрет приведет к росту издержек производителей и, соответственно, увеличит траты потребителей.

Александра Мирошникова
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