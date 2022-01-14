Давление в Москве пробило барическое дно и побило рекорд времен Сталина

Атмосферное давление в Москве пробило «барическое дно» и опустилось до 719,9 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что сегодня был побит рекорд, державшийся до этого дня со сталинских времен. 14 января 1948 года давление составляло 720,5 миллиметра.

Добавляется, что это первый погодный рекорд 2022 года. Синоптики обещают, что в течение дня давление может еще немного понизиться.

Во вторник, 11 января, в центре погоды «Фобос» москвичам обещали наступление «барического днища» 14 января. Давление, по их прогнозу, должно было упасть с 757 до 720 миллиметров ртутного столба.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» синоптик Александр Шувалов заявил, что с 17 по 20 января москвичей ждет похолодание. Температура в столице может упасть до -24 градусов в ночные часы.