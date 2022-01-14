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Племянник Назарбаева сохранил занимаемый пост в спецслужбах Казахстана

КНБ Казахстана: племянник Назарбаева Самат Абиш сохранил пост первого зампреда ведомства
Нурсултан Назарбаев и Самат Абиш.

Нурсултан Назарбаев и Самат Абиш. . Кадр: БАСЕ / YouTube

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Казахстана», — говорится в сообщении КНБ.

Уточняется, что сейчас Абиш находится в отпуске.

Информация о том, что Абиш продолжает работу в спецслужбах Казахстана и занимает должность первого замглавы Комитета национальной безопасности, появилась в субботу, 8 января, на фоне сообщений об аресте в Дубае другого племянника Назарбаева, Кайрата Сатыбалды. Тогда же сообщалось о задержании его младшего брата Самата Абиша.

За день до этого информационный портал Orda.kz сообщил, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. Согласно информации издания Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом помимо экономических требований участники акций выдвинули политические, в том числе об уходе Назарбаева из политики. 5 января действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами.

Марина Совина
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