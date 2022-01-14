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В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности России в Балтийском море

Швеция усилит военную готовность из-за российской активности в Балтийском море

Фото: Виталий Невар / Reuters

Швеция усилит военную готовность из-за российской активности в Балтийском море и передислоцирует свои войска. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил страны Лейф Михаэль Классон, передает AP.

По словам офицера, скандинавские вооруженные силы зафиксировали рост уровня военной активности России на балтийском направлении, который «отклоняется от обычной картины». Так, по данным шведской стороны, в Балтийское море вошло некоторое число десантных плавучих средств, относящихся к Северному флоту ВМФ РФ.

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«Мы приняли решение передислоцировать наши войска. Это не обязательно должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации. Мы будем действовать в разных местах Швеции по-разному», — сказал Классон.

Ранее правительство Швеции решило завершить свое участие в европейской контртеррористической операции Takuba, которая проводилась в Мали, из-за прибытия туда бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По словам главы МИД Швеции Анн Линде, прибытие бойцов на помощь официальным властям недопустимо, у этого «будут последствия».

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Анжелика Бережная
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