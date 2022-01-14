Стало известно об обиде ушедшего в отставку заместителя Набиуллиной

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов обиделся на коллег, которые не поддержали его после неудачного высказывания о помощи пенсионерам. После этого чиновника наказали и запретили ему общаться с прессой, сообщает Forbes со ссылкой на собственный источник.

В сентябре 2021 года заместитель главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной заявил, что цель государства — это создание условий, при которых граждане выйдут на пенсию с накоплениями, а помогать людям на пенсии уже поздно. Швецов таже призвал трансформировать советское сознание российского общества. Позднее Набиуллина выразила сожаление из-за слов подчиненного и отметила, что обеспечение достойной пенсии граждан — один из приоритетов государства.

«Ему тогда сильно прилетело, запретили общаться с прессой до Нового года», — рассказал собеседник Forbes, добавив, что после указанных событий Швецов принял решение уйти. В ЦБ поначалу не ожидали, что он говорит всерьез, и были удивлены, когда зампред подтвердил свои намерения, передает источник.

Ранее 14 января стало известно о масштабных кадровых перестановках в Банке России. Сообщалось, что Швецов уйдет с должности 21 марта. Пока он не принял решение продолжить карьеру в другом месте. На его пост назначен заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.