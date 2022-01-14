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В Совфеде оценили переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности

Сенатор Пушков: у России и НАТО разные повестки переговоров по гарантиям безопасности

Фото: Globalllookpress.com

У России и США разные повестки переговоров по гарантиям безопасности. В свою очередь западные СМИ дезинформируют общество, говоря о том, что стороны якобы вели переговоры по Украине. Такую оценку дал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, НАТО не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности. Кроме того, они намерены свести все к Украине, а также к контролю над военной активностью, в том числе над территорией России. «Именно так все это подается руководством и дипломатами стран НАТО западной прессе», — подчеркнул Пушков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена связаны с умышленным нагнетанием напряженности вокруг России в качестве фона для переговоров по гарантиям безопасности. Также он выразил надежду на проведение нового раунда переговоров со странами НАТО.

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что НАТО в нарушение всех обязательств и в нарушение здравого смысла пошло на обострение отношений. Министр обратил внимание, что параллельно российским требованиям «американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились, под видом ротации, в Прибалтике и других странах севера Европы».

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Юлия Ямпольская
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