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Девушка нашла способ избежать перевеса багажа в аэропорту и прославилась в сети

Американка рассказала туристам о бесплатном способе пронести багаж в самолет

Кадр: @anayotothe / TikTok

Американская туристка, нашедшая способ избежать перевеса багажа в аэропорту, восхитила подписчиков и прославилась в сети. О возможности бесплатно пронести багаж в самолет она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

На опубликованном видео девушка показывает специально приобретенную для путешествий дорожную подушку. Далее она расстегивает на ней молнию и вытаскивает набивку, после чего складывает в подушку вещи, которые не поместились в чемодан.

«Несколько недель назад я увидела в TikTok лайфхак для бюджетных авиакомпаний, которые не позволяют проносить на борт сумку. Вместо этого можно использовать дорожную подушку в качестве дополнительного места для хранения», — подписала девушка ролик, набравший 1,1 миллиона просмотров и более 92 тысяч лайков.

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Пользователи сети оценили идею путешественницы и принялись писать восторженные комментарии под постом. «Я никогда не думал об этом! Это гениально!», «Я просто обязан сделать то же самое со своей подушкой», «Спасибо! Это классный совет», «Почему я раньше не додумалась до такого! Это так круто» — высказались они.

Ранее, в декабре 2021 года, основатель и генеральный директор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт (Adam Ewart) дал советы путешественникам по провозу багажа на воздушных судах. В первую очередь эксперт порекомендовал туристам брать с собой в поездку только вещи, которые можно надеть более одного раза.

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Валентина Процкова
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