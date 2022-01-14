Россияне раскрыли способы избежать строгих ограничений на курортах Вьетнама

Российские туристы рассказали о строгих антиковидных ограничениях на курортах Вьетнама и раскрыли способы, как их можно избежать. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, сейчас в пляжной стране действуют жесткие условия для отдыхающих — путешественникам запрещается покидать территорию отелей, заказывать доставку еды и отправляться в самостоятельные экскурсии без сопровождения.

Однако путешественники отмечают, что в некоторых случаях можно обойти эти правила. Например, ряд гостиниц не отслеживают перемещения путешественников и разрешают выходить за пределы территории.

Если выйти «легально» не получается, туристы рекомендуют пройти в самую отдаленную часть отельного пляжа — там можно встретить местных жителей на байках, которые за деньги могут отвезти в нужное место.

При этом некоторые сообщают, что реальная обстановка на курортах более спокойная. «Штрафов нет. Гости спокойно гуляют, ходят по магазинчикам. Некоторые арендуют байки и путешествуют», — рассказал россиянин, проживающий во Вьетнаме.

В декабре 2021 года стало известно, что власти Вьетнама планируют отменить визы для россиян. Помимо этого, министерство туризма республики запросило разрешение на въезд путешественников в страну не только на чартерных, но и на регулярных рейсах.

