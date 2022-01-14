Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне раскрыли способы избежать строгих ограничений на курортах Вьетнама

Российские туристы рассказали о запрете покидать территорию отелей во Вьетнаме

Фото: Shutterstock

Российские туристы рассказали о строгих антиковидных ограничениях на курортах Вьетнама и раскрыли способы, как их можно избежать. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, сейчас в пляжной стране действуют жесткие условия для отдыхающих — путешественникам запрещается покидать территорию отелей, заказывать доставку еды и отправляться в самостоятельные экскурсии без сопровождения.

Однако путешественники отмечают, что в некоторых случаях можно обойти эти правила. Например, ряд гостиниц не отслеживают перемещения путешественников и разрешают выходить за пределы территории.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля

Если выйти «легально» не получается, туристы рекомендуют пройти в самую отдаленную часть отельного пляжа — там можно встретить местных жителей на байках, которые за деньги могут отвезти в нужное место.

При этом некоторые сообщают, что реальная обстановка на курортах более спокойная. «Штрафов нет. Гости спокойно гуляют, ходят по магазинчикам. Некоторые арендуют байки и путешествуют», — рассказал россиянин, проживающий во Вьетнаме.

В декабре 2021 года стало известно, что власти Вьетнама планируют отменить визы для россиян. Помимо этого, министерство туризма республики запросило разрешение на въезд путешественников в страну не только на чартерных, но и на регулярных рейсах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
300-килограммовая россиянка стала затворницей из страха сломать лестницу в доме
Офицера ФСО обвинили в хищениях на реконструкции 11 башен Кремля
Бюро расследований Украины допустило перекрестный допрос Порошенко и Медведчука
Россияне раскрыли способы избежать строгих ограничений на курортах Вьетнама
Росздравнадзор проверит отославших домой парня с внутренним кровотечением врачей
Иммунолог описал начинающуюся волну омикрона фразой «больницы будут забиты»
Стало известно о секретной подготовке в США элитных украинских спецназовцев
Названы главные условия открытия новых стран для туристов из России
Переезд Куравлева в дом престарелых назвали актом спасения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter