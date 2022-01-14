Зюганов предупредил россиян о «четвертом звонке» из-за ситуации в Казахстане

Ситуация в Казахстане стала четвертым звонком для президента России Владимира Путина и всех россиян, заявил в интервью «Свободной прессе» председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Он пояснил, что первый звонок прозвенел в Прибалтике, когда русских поставили в унизительное положение неграждан. «Второй — на Украине, когда нацисты и бандеровцы захватили власть под руководством цэрэушников, и русские вдруг стали некоренным народом. Третий звонок был в Белоруссии, когда там пытались сломать [президента Александра] Лукашенко. И вот четвертый, очень громкий звонок — на этот раз в Казахстане», — предупредил лидер КПРФ.

По его словам, последние 30 лет власти Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаевым решали собственные проблемы вместо того, чтобы оберегать и развивать наследие Советского Союза. «И вдруг оказалось, что никакого Сингапура из Казахстана не получилось. Вместо этого едва не получился Кандагар — когда в 12 крупных городах массовые протесты вспыхнули практически одновременно, и власть закачалась», — добавил политик.

Ранее в январе Зюганов назвал ситуацию в Казахстане попыткой дестабилизации у границ России. По его мнению, объявившие России гибридную войну силы пытаются подмять республику под себя. «Коллективный Запад будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ», — отметил депутат.

Протесты в Казахстане 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 5 января на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).