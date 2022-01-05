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Зюганов назвал ситуацию в Казахстане попыткой дестабилизации у границ России

Лидер КПРФ Зюганов: Запад сделает все, чтобы дестабилизировать ситуацию у границ России
Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал ситуацию в Казахстане попыткой дестабилизации у границ России. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Зюганова, «объявившие России гибридную войну силы» пытаются «подмять» Казахстан под себя. Он напомнил, что страны имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире протяженностью более 7500 километров. «Коллективный Запад будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ», — отметил он.

Ранее о ситуации в Казахстане высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы никто не вмешивался в происходящее извне. Песков также выразил уверенность в том, что власти страны способны самостоятельно разобраться и урегулировать происходящее. В российском МИД призвали к мирному урегулированию ситуации.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В связи с ситуацией в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Марина Совина
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