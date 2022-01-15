Лукашенко назвал общие угрозы для постсоветских стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал угрозы, с которыми в начале января столкнулся Казахстан, общими для стран постсоветского пространства. Об этом он заявил в субботу, 15 января, на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, сообщает БЕЛТА.

Он поприветствовал военнослужащих на родине и отметил успешное завершение миссии Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Произошедшее в Казахстане белорусский лидер назвал попыткой внешнего вмешательства.

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — заявил Лукашенко.

Вмешательства извне в дела Казахстана фиксировали и в российском Министерстве иностранных дел (МИД). Среди таких действий замглавы ведомства Сергей Рябков назвал координацию «из зарубежных центров проявлений террористического и криминального характера».

Акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ. Стоимость одного литра топлива для автомобилей выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Затем экономические требования сменились политическими, а протесты переросли в беспорядки, стычки с полицией, на улицах появились мародеры. Митингующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.