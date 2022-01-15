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Самолеты с российскими миротворцами покинули Казахстан

Самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан

Фото: РИА Новости

Самолеты с российскими миротворцами из состава сил Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинули Казахстан. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты», — говорится в сообщении ведомства.

Всего 15 Ил-76 и три Ан-124 отправят назад личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. После этого российские миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.

Накануне, 14 января, десять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России с белорусскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан, вылетев в Минскую область. Подразделения миротворцев Армении, Беларуси и Таджикистана уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России на аэродромах «Житыген» и «Алматы».

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

Марина Совина
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