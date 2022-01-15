Русская балерина и правнучка писателя Лескова получила медаль МИД Бразилии

Русская балерина и правнучка писателя Николая Лескова Татьяна Лескова получила медаль «Риу Бранку» Министерства иностранных дел Бразилии за весомый вклад в развитие балета и танцевального искусства в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Указ о награждении был подписан в ноябре 2021 года президентом Бразилии Жаиром Болсонару, церемония награждения состоялась во дворце МИД республики в Рио-де-Жанейро. Награду вручила директор представительства ведомства Марсиа Маро да Силва. Она отметила особый вклад артистки в воспитание нового поколения балета.

Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков указал, что несмотря на почтенный возраст — Татьяне Лесковой в декабре исполнилось 99 лет — балерина продолжает активно участвовать в жизни русской общины и играет важную роль в деле объединения соотечественников.

«Татьяна Юрьевна как хранительница классической традиции русской балетной школы внесла значительный вклад в становление в Бразилии танцевального искусства», — подчеркнул дипломат.

Лескова родилась в Париже 6 декабря 1922 года и всю жизнь провела за пределами России. Она прекрасно говорит по-русски и читала в оригинале книги прадеда. Балерина покорила сцены Парижа, Лондона, Нью-Йорка, выступала в Мексике, Аргентине, Австралии и Канаде. В 1944 году она осталась в Бразилии и завершила танцевальную карьеру лишь к сорока годам.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденами двух российских дипломатов и гражданина Германии. Орден дружбы присвоен послу РФ в Канаде Олегу Степанову. Орден почета, в свою очередь, получил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев.

Кроме того, глава государства наградил Орденом дружбы гражданина Германии Хельмута Хана, председателя общественной организации «Форум имени Р.Коха и И.И.Мечникова».

