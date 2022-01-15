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Профессор раскрыл способ уменьшить число звонков от мошенников

Профессор Вехов призвал давать вымышленный номер телефона для защиты от звонков мошенников

Фото: Pixabay

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов заявил, что телефонные мошенники обычно ищут информацию о россиянах в открытых или плохо защищенные базах данных. Поэтому наиболее часто они звонят тем гражданам, которые недостаточно внимательно заботятся о своей персональной информации, пишет радио Sputnik.

Вехов заявил, что во многих случаях вместо настоящего номера телефона следует давать вымышленный. Например, в супермаркетах, при оформлении скидочных карт. Ненастоящие данные о себе и дне рождения помогут уменьшить число звонков от злоумышленников и станут защитой от них.

Марина Совина
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