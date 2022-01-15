Раскрыты подробности жизни подозреваемого в убийстве младенца в Кисловодске

Няня полуторагодовалого ребенка, тело которого обнаружили в Кисловодске, была судима за кражу и жила под чужим именем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно, что няню младенца на самом деле звали Еленой. Она скрывала судимость по 158-й статье, а также жила с Вячеславом Сербиным, страдающим эпилепсией. Ночью он ушел из дома и пропал. Женщина переживала, поэтому попросила помощи, чтобы сосед помог ей в поисках. Когда тот привел его домой, подозреваемый был агрессивным, ругался и кричал. Няня ребенка испугалась его и ушла ночевать к соседу.

Утром мальчика, как обычно, привезли к Елене. В подъезде мать отдала ребенка Сербину, спустя некоторое время младенца нашли там же с девятью ножевыми ранениями.

Мужчину задержали на другом конце города в квартире его матери. Он был в неадекватном состоянии и попытался скрыться. Сотрудникам полиции Сербин заявил, что он «царь и бог и должен был это сделать».

Ранее сообщалось, что на лестничной клетке общежития в Кисловодске жильцы обнаружили тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями. Мужчину, подозреваемого в его убийстве, задержали. Подозреваемым оказался 54-летний местный житель.