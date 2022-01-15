Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон для расследования гибели оператора

Американский актер Алек Болдуин передал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина» (Rust), передает телеканал NBC News.

Адвокат Болдуина Аарон Дайер заявил, что актер добровольно отдал свой телефон властям утром 14 января. Он это сделал, чтобы расследование по делу гибели Хатчинс смогли завершить. «Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват», — подчеркнул адвокат.

Дайер также назвал главный вопрос в этом деле, на который нужно найти ответ. По его мнению, необходимо выяснить, каким образом боевые патроны попали на съемочную площадку.

Ранее Болдуин рассказал о ходе следствия после убийства оператора на съемках. Лучшим способ почтить память погибшей Хатчинс он назвал установить всю правду о случившемся.

22 октября 2021 года в ходе съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильмы Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.