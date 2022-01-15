Экс-глава МИД Польши заявил о планах Путина восстановить власть до уровня СССР

Президент России Владимир Путин хочет восстановить власть страны до уровня СССР. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью El Confidencial.

По его словам, в Польше не могут принять политику умиротворения и идти на уступки российскому президенту, думая, что это его успокоит. «Что еще мы можем сделать, чтобы удовлетворить имперские амбиции Путина? Ничего. Мы можем предложить только больше санкций», — подчеркнул Ващиковский.

Он также отметил необходимость санкций в отношении знаменитостей, поддерживающих главу государства, например, бизнесменов, спортсменов, художников и ученых. Нельзя допустить, чтобы российские солдаты воевали на Донбассе или в Казахстане, а московский «Спартак» играл в Мадриде, заключил экс-глава МИД Польши.

Ранее Ващиковский заявил, что от России для Европы исходит «смертельная угроза». Европейские политики думают о климате, новых источниках энергии и зеленой революции, в то время как реальную опасность, по его словам, представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые «могут упасть на какой-то из наших городов».