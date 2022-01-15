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Сергей Шнуров в четвертый раз станет отцом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в четвертый раз станет отцом, его супруга Ольга Абрамова ждет ребенка, пишет Telegram-канал «Татлер-батлер».

Шнурова вместе с женой Ольгой Абрамовой заметили в Санкт-Морице (Швейцария). Источник уточнил, что женщина заметно прибавила в весе, потому что ждет второго ребенка.

Предыдущего наследника Абрамова подарила артисту полгода назад. Имя ребенка держится в секрете. В сентябре 2021 года отец впервые рассказал о маленьком сыне. По словам музыканта, помимо ребенка, в доме три кошки и собака, из-за которых у него не хватает времени на хобби. Шнуров также признался, что стал семейным человеком, однако это связано не с обретенной мудростью, а со старением. Раньше же он считал счастьем «любую симпатичную девушку в гримерке».

О том, что исполнитель в третий раз станет отцом, стало известно в декабре 2020 года. Тогда он посвятил своей супруге стихотворение, в котором и сообщил о скором пополнении в семье.

У Шнурова есть еще двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы «Пеп-Си» Светланы Костицыной.

В декабре Шнуров признался, что не собирается отмечать Новый год. Артист объяснил свой отказ тем, что ему не нравятся официальные праздники.

Алия Шарафутдинова
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