Доктор военных наук перечислил способы сдерживания угрозы Запада

Переговоры между Россией, США и НАТО не привели ни к какому результату, так как западные элиты понимают лишь грубую силу — военную и экономическую. Способы сдерживания угрозы Запада перечислил доктор военных наук Константин Сивков, сообщает РИА Новости.

Эксперт призвал Россию показать силу для сдерживания западных стран с помощью развертывания группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для страны со стороны НАТО и США и создания таких систем вооружения, какие в западных государствах появятся «не скоро, если вообще когда-нибудь появятся».

Так, речь идет об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата», самолетов Су-57 и ракетных гиперзвуковых систем. Вместе с тем Сивков отметил торпеду «Посейдон» и ракету «Сармат», а также призвал проводить больше испытаний подобных вооружений.

Ранее военный эксперт заявил, что российским военным может понадобиться порядка двух недель для того, чтобы дойти до Киева. По его словам, это может произойти, только если Украина заблокирует российские войска в Приднестровье.