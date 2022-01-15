Первые шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава сил Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на аэродром «Северный» в Иваново из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, пишет РИА Новости.

После того, как приземлится последний борт, состоятся торжественные мероприятия встречи российских десантников, которые профессионально выполнили все поставленные задачи. Затем личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации, уточнили в пресс-службе.

14 января десять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с белорусскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан, вылетев в Минскую область. Подразделения миротворцев Армении, Беларуси и Таджикистана приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России на аэродромах «Житыген» и «Алматы».

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января в связи с резким повышением цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе экс-президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.