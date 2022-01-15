Вучич отреагировал на аннулирование австралийской визы Джоковича

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на аннулирование австралийской визы теннисисту Новака Джоковича, заявив, что судебная система Австралии ничего не значит, поскольку окончательные решения принимаются исполнительной властью вопреки решениям судебной власти. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, решение об аннулировании визы Джоковичу лично приветствовал премьер Австралии Скотт Моррисон. «Удивлен фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов», — отметил лидер Сербии, добавив, что этим власти Австралии показали, «как выглядит независимое правосудие и, прежде всего, как выглядит ничего не значащее правосудие».

Вучич подчеркнул, что нападки и давление на Джоковича достигли таких размеров, что он «не посчитал возможным не выступить и не сказать», что он думает об этом и каким будет ответ Сербии на это.

«Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию?», — задался он вопросом.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. 10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который пройдет с 17 по 30 января.