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В Польше обвинили Россию в шантаже через «Северный поток-2»

Экс-глава МИД Польши Ващиковский: Россия использует «Северный поток-2» для шантажа Европы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский обвинил Россию в шантаже через «Северный поток-2». Он считает, что Россия использует газопровод в геополитической игре для шантажа Европы. Свое мнение политик высказал в интервью «El Confidencial».

Экс-глава МИД убежден, что «Северный поток-2» должен рассматриваться как политический инструмент. Ващиковский связывает его с вопросами безопасности и ситуацией в Украине.

«Это один из самых агрессивных инструментов России для доминирования в Восточной Европе», — заявил Ващиковский.

Ранее колумнисты американской газеты Wall Street Journal (WSJ) заявили, что зависимость европейских стран от российского газа и нефти не позволит им в случае кризиса в отношениях с США ввести санкции против Москвы. Обозреватели напомнили, что Россия была главным поставщиком энергоносителей для Европы со времен СССР. Авторы материала убеждены, что после запуска «Северного потока-2» Европа станет еще более зависимой от Москвы.

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Дарья Кучерявых
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