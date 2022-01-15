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Кадыров поручил избавиться от враждебных заявлений об Ингушетии в соцсетях

Кадыров поручил удалить из соцсетей все враждебные высказывания о представителях Ингушетии
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить из социальных сетей все враждебные заявления о представителях Ингушетии. Об этом сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Instagram.

Дудаев заявил, что его ведомству поручено довести поручение главы республики до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, в том числе любым организациям, жителям региона, министерствам и религиозным объединениям.

По его словам, с сегодняшнего дня начинается новая страница в истории взаимоотношений двух народов.

Ранее Кадыров обратился к ингушскому народу и потребовал предъявить ему обвинения в течение трех суток. Он предложил им обосновать по российским законам или по принципам шариата, в чем он виноват перед населением соседней страны, а также обратиться к его роду и старейшинам, соблюдая все традиции региона.

После этого президент Чечни призвал правозащитников не ссорить братские народы, заявив, что не является врагом ни Ингушетии, ни ее населения.

Марина Совина
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