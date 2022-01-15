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Названа определяющая точка для дальнейшей работы России с США и НАТО

Посол России Антонов: Москва оценит целесообразность работы с США и НАТО после их ответов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с США и НАТО после получения письменных ответов на проекты соглашений в сфере безопасности. Об этой определяющей точке посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал журналу Newsweek, текст интервью димписсия разместила в своем Facebook.

Он отметил, что Москва готова к обсуждению встречных предложений. Пока же следует признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, резюмировал посол.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января. Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину. НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Со своей стороны представитель Евросоза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы. Просьба о нерасширении НАТО на Восток противоречит принципу суверенитета независимых стран.

Марина Совина
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