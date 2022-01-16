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Губерниев осудил клуб КХЛ за позицию в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста

Губерниев о тренировках обвиненного в изнасиловании Буше в КХЛ: они с ума что ли сошли?

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на признание нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рида Буше в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Его слова приводит «РБ Спорт».

Журналист осудил руководство «Локомотива» за то, что хоккеист продолжает тренироваться в основе. «Они с ума там что ли сошли?! Как-то это очень странно. Такие игроки в КХЛ точно не нужны. Мерзавец должен не в хоккей играть, а сидеть на скамье подсудимых», — высказался о позиции клуба он.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что Буше продолжает тренироваться в основном составе команды. Кроме того, руководство КХЛ подчеркнуло, что не будет высказываться по этой теме до решения суда.

Хоккеист признался в изнасиловании 13 декабря 2021 года. Преступление произошло в 2011 году, на тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.

Анастасия Борисова
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