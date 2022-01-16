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В Раде пожаловались на «глубокую маргинализацию» Украины

Депутат Рады Волошин: политика Киева привела к «глубокой маргинализации» Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политика Киева привела к «глубокой маргинализации» Украины на международной арене. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, о статусе страны стало понятно, как только «об Украине начали говорить без Украины». Депутат отметил, что за последние годы украинское руководство не смогло предложить ни одного реалистичного плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Он также рассказал, что сейчас везде звучит слово «Украина». Однако всем ясно, что Киев не игрок, добавил парламентарий.

Помимо этого, Волошин отметил, что все события происходят за пределами национальных границ страны, и от этого новостные ленты украинских СМИ выглядят рефлексивно. Он подчеркнул, что именно по этой причине в самый разгар кризиса так мало сообщений от властей, так как их в реальности нет за столом переговоров и в центрах принятия ключевых решений.

Ранее глава офиса президента республики Андрей Ермак рассказал, что некоторые участники НАТО выступают против вступления Украины в альянс. По его словам, Украина уже сделала свой выбор и заслуживает вступить в НАТО. Однако для этого положительное решение о принятии должны высказать все страны военного блока, объяснил он. Глава офиса Зеленского также пригрозил правительствам стран НАТО «непростыми вопросами» от граждан.

Марина Совина
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