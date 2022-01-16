В Китае напомнили о наводящем ужас «таинственном убийце» из России

Истребитель МиГ-31 является сверхмощным перехватчиком и «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух наводит на врага ужас. Такое мнение выразил журналист китайского портала Sohu.

В материале подчеркивается, что МиГ-31 обладает уникальными характеристиками и является одним из наиболее широко используемых истребителей в российской армии. При этом в настоящее время разрабатывается сверхзвуковой истребитель-перехватчик для замены МиГ-31, известный как МиГ-41 или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

Кроме того, Россия продолжает сталкиваться с внешней агрессией, а американские бомбардировщики часто приближаются к ее границам для транзитной разведки. МиГ-31 обладает возможностью к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации, которой нет у других боевых самолетов, отмечает автор.

Ранее стало известно, что модернизация утроила эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31.