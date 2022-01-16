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Россия отказалась мириться с вторжением НАТО на Украину

Дмитрий Песков: отношения России с НАТО подошли к красной линии из-за ситуации с Украиной

Фото: Reuters

Отношения Москвы и НАТО подошли к красной линии из-за военной поддержки альянсом Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что российская сторона наблюдает постепенное вторжения Североатлантического альянса на Украину и отказывается мириться с таким развитием ситуации. Речь идет, в частности, о снабжении Киева оборонительными и наступательными вооружениями и подготовке украинских военных. «НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что альянс дал в начале 1990-х годов гарантии нерасширения на восток, хотя юридического подкрепления не было. «К сожалению, с тех пор стало происходить противоположное, и военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам РФ», — рассказал он.

Ранее стало известно, что несколько стран НАТО остались недовольны предложениями, которые представители США выдвинули на переговорах с Россией. По информации The Wall Street Journal., дополнительным поводом для недовольства стало то, что эти страны узнали о предложениях Вашингтона из средств массовой информации.

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Екатерина Андреева
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