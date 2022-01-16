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Стало известно о возмущении стран НАТО из-за идей США на переговорах с Россией

The Wall Street Journal: в странах НАТО разделились мнения о переговорах с Россией

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Несколько стран НАТО остались недовольны предложениями, которые представители США выдвинули на переговорах с Россией. О том, как разделились мнения стран, входящих в альянс, стало известно The Wall Street Journal.

Отмечается, что публично США и другие страны НАТО отвергли требования России. Тем не менее такая позиция не полностью отражает реальное положение дел.

«За кулисами некоторые союзники, особенно близкие к России, сообщили, что возмущены некоторыми идеями, американских должностных лиц», — утверждается в материале WSJ. При этом уточняется: дополнительным поводом для недовольства стало то, что эти страны узнали о предложениях США из средств массовой информации.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. По словам дипломата, продолжение диалога зависит от того, какой ответ страны альянса дадут на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Антонов заверил, что Россия готова к продолжению диалога.

Заседание Совета Россия — НАТО состоялось в январе. По его итогам Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Вашингтон и альянс готовы к новой встрече с Москвой.

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Ксения Кривотулова
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