Стало известно о возмущении стран НАТО из-за идей США на переговорах с Россией

Несколько стран НАТО остались недовольны предложениями, которые представители США выдвинули на переговорах с Россией. О том, как разделились мнения стран, входящих в альянс, стало известно The Wall Street Journal.

Отмечается, что публично США и другие страны НАТО отвергли требования России. Тем не менее такая позиция не полностью отражает реальное положение дел.

«За кулисами некоторые союзники, особенно близкие к России, сообщили, что возмущены некоторыми идеями, американских должностных лиц», — утверждается в материале WSJ. При этом уточняется: дополнительным поводом для недовольства стало то, что эти страны узнали о предложениях США из средств массовой информации.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. По словам дипломата, продолжение диалога зависит от того, какой ответ страны альянса дадут на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Антонов заверил, что Россия готова к продолжению диалога.

Заседание Совета Россия — НАТО состоялось в январе. По его итогам Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Вашингтон и альянс готовы к новой встрече с Москвой.