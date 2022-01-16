Овечкин сократил отставание от Ягра еще на одну шайбу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Статистика доступна на сайте лиги.

Гол стал для российского хоккеиста 756-м в чемпионатах НХЛ. Спортсмен занимает четвертое место среди лучших снайперов в истории лиги. Овечкин сократил отставание от занимающего третье место чеха Яромира Ягра еще на одну шайбу. Теперь оно составляет десять голов. Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Также Овечкин поднялся на 24-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 1374 (756+618) очков. Он находится на одной строчке с Майком Модано, набравшим 1374 (561+813) очков.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.