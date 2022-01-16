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Прожившие вместе 81 год муж и жена поделились секретом крепких отношений

Старейшая супружеская пара Великобритании назвала равноправие секретом долгих отношений

Фото: The Mirror

Долгожители из Великобритании, которые прожили вместе 81 год и были признаны старейшей супружеской парой страны, поделились секретом крепких отношений. Об этом сообщает Daily Star.

Рон и Джойс Бонд, которым сейчас 102 и 100 лет, полюбили друг друга во время Второй мировой войны. Супруги рассказали, что это была любовь с первого взгляда и они сразу же поженились в 1941 году.

Причиной долгих крепких отношений муж и жена назвали принцип равноправия, которого придерживались все эти годы. «Мы чувствуем себя отлично! В наших отношениях никогда не было начальника. Мы оба берем друг от друга и отдаем друг другу все, что можем», — заявила Джойс.

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Сейчас супруги живут в пансионате ExtraCare Shenley Wood Retirement Village в графстве Бакингемшир, где у них есть отдельная квартира. Долгожителей часто навещают дети, внуки и правнуки. В день 80-й годовщины свадьбы, 4 января 2021 года, муж и жена получили личное поздравление от Елизаветы II.

«Иногда жизнь бывает трудной, но мы через все проходим вместе. Мы заботимся друг о друге», — сказал журналистам Рон.

Ранее сообщалось, что другая супружеская пара из Великобритании, прожившая вместе 60 лет, раскрыла секрет крепкой семьи. 77-летний Берт и 76-летняя Линн Вуллисс считают, что счастливы столько лет, потому что всегда разговаривают, чтобы выяснить потребности и желания друг друга.

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Никита Савин
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