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В европейской столице мужчина столкнул женщину под поезд в метро

The Brussels Times: в Брюсселе женщину толкнули под поезд метро, машинист смог затормозить

В Брюсселе мужчина толкнул женщину, ожидавшую поезда в метро, на рельсы. Как сообщает The Brussels Times со ссылкой на управляющую компанию городского метро (STIB), машинист успел вовремя затормозить.

Инцидент произошел на станции Rogier в европейской столице вечером в минувшую пятницу, 14 января. «Машинист смог очень быстро стреагировать, но он в таком же шоке, как и жертва», — прокомментировали произошедшее в STIB.

Люди, находившиеся на платформе, помогли женщине подняться с рельсов. Позже машиниста и жертву нападения осмотрели медики. После оказания необходимой помощи их отпустили домой.

Напавший мужчина убежал с места преступления, однако через несколько минут его задержали и арестовали за попытку убийства. Судья назначил ему проверку у психиатра.

Ранее сообщалось, что на рельсы в метро толкнули бывшего главу Евротоннеля, 91-летнего Роберта Мальпаса. Инцидент произошел в Лондоне. Мальпас получил черепно-мозговую травму и сломал тазовую кость. Пенсионера спас один из свидетелей произошедшего.

Ксения Кривотулова
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