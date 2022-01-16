США раскроют дальнейшие шаги по контактам с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на следующей неделе американская администрация будет готова раскрыть дальнейшие шаги по контактам с Россией. Он рассказал об этом в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Вашингтон сможет сообщить дополнительные детали насчет переговоров с Россией по европейской безопасности.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — сказал Салливан.

Ранее в январе Джейк Салливан заявил о планах Вашингтона в ближайшие сутки озвучить данные о сценарии нападения на Украину, который якобы готовит Россия. «Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — сказал он.