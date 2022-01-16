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В Австрии анонсировали обязательную вакцинацию граждан старше 18 лет

Австрийский канцлер Карл Нехаммер: обязательная вакцинация стартует в начале февраля

Фото: Reuters

В Австрии в начале февраля стартует обязательная вакцинация от коронавируса, которая будет охватывать все взрослое население. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал австрийский канцлер Карл Нехаммер, его слова приводит ТАСС.

В ходе мероприятия политик анонсировал соответствующий законопроект и подчеркнул, что делать прививки планируют всем гражданам старше 18 лет. Отмечается, что инициатива может вступить в силу лишь после того, как ее поддержит большинство депутатов двух правящих партий. Проведение голосования запланировано на 20 января.

Ранее правительство страны утверждало, что прививка от COVID-19 станет обязательной для каждого австрийца старше 14 лет.

О намерениях властей ввести обязательную вакцинацию против коронавируса в Австрии стало известно 11 января. Канцлер упоминал, что после некоторых доработок законопроект скоро будет представлен в финальном варианте.

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Варвара Кошечкина
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