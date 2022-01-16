Коллега телеведущего Зеленского рассказал о его завещании

Телеведущий Михаил Зеленский вряд ли оставил завещание. Об этом изданию StarHit рассказал Николай Сергеев, коллега телеведущего по проекту «Билет в Большой» на канале «Культура».

По данным StarHit, коллеги журналиста считают, что Зеленский вряд ли оставил завещание, так как не думал о том, что может вскоре умереть. С другой стороны, как отмечает издание, телеведущий не был богат.

«Я даже не знаю, было ли ему, что завещать. Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире», — рассказал Сергеев.

По его словам, первые три выпуска в программе «Билет в Большой» телеведущий отработал бесплатно. «Ему просто был интересен новый формат, новые возможности», — объяснил коллега Зеленского.

Сергеев добавил, что журналист всегда трудился за «очень небольшие деньги», но получал огромное удовольствие от того, что находился в театральной среде и придумывал что-то оригинальное.

О смерти Зеленского стало известно во вторник, 11 января. 46-летний журналист умер в Доминиканской Республике во время отдыха с женой. Изначально причиной смерти телеведущего называли инсульт, но позже выяснилось, что он скончался от сердечного приступа.

Зеленский вел программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура» и «Прямой эфир» на «Россия 1». Журналист также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».