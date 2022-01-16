Байдену предрекли очень плохую зиму

Президента США Джозефа Байдена ждет «очень плохая зима» из-за напряженных отношений с Россией, рекордной инфляции и очередной волны коронавируса. Такое будущее американскому лидеру предрек обозреватель Bloomberg Джош Уингроу.

Уингроу считает, что события последних месяцев еще больше омрачают политическую судьбу Байдена и траекторию его президентства.

Он напомнил, что показатели инфляции достигли максимума с 1982 года как и показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом, а переговоры с Россией и Ираном не принесли ожидаемых прорывов. При этом рейтинги Демократической партии и самого Байдена идут вниз и демократы рискуют потерять большинство в Сенате и Палате представителей после выборов 2022 года.

Ряд внутриполитических инициатив Байдена, включая указ об обязательных прививках, провалился из-за вмешательства консервативного Верховного Суда. В самой Демократической партии также назревает раскол, ее более радикальное крыло недовольно темпом социальных реформ.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена снизился с 36 до 33 процентов. Результаты исследования показали, что больше половины американцев недовольны решениями главы Белого дома. В частности, 53 процента респондентов считают, что Байден не справляется с работой на посту президента. Еще 13 процентов участников опроса не высказали своего мнения.