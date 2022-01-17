Описана роль экс-банкира Аблязова в казахстанских беспорядках

Экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов может быть не основным организатором протестов в Казахстане, но тем не менее является одним из них, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Своим мнением о роли экс-банкира в событиях, происходящих в Казахстане, политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

Координация протестов

Личное влияние Аблязова на протесты в Казахстане незначительно, отметил Мендкович. Но подчиненные ему структуры используются в качестве подрядчиков, то есть организаторов, считает политолог. «Я имею в виду "Демократический выбор Казахстана" и фонд "Открытый диалог" в Варшаве. Именно они модерировали чаты, через которые координировались протесты в Алма-Ате и других городах. Также номинально именно его структуре принадлежал пресловутый штаб в Киеве. Кроме того, он является промежуточным звеном при поступлении средств оппозиции», — считает политолог.

По мнению Мендковича, эти действия необходимы бывшему банкиру для выживания. Политолог считает, что оппозиционная деятельность сейчас единственная востребованная на Западе и это то, что экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) может предложить сегодня.

Он рассчитывает использовать дестабилизацию ситуации, чтобы вернуться в Казахстан и отомстить тем, кто его изгнал Никита Мендкович глава Евразийского аналитического клуба

Провальное предприятие

Об отказе Аблязова признаваться в причастности к организации протестов политолог высказался однозначно: никто не захочет быть ответственным за провальное предприятие. «Естественно, он от него открещивается. Хотя его структуры делали все возможное, чтобы протест развивался», — отметил глава Евразийского аналитического клуба.

Он подчеркнул, что было бы неверным считать, что только Аблязов причастен к организации протестов в Казахстане. По словам Мендковича, наряду с его партией «Демократический выбор Казахстана» и фондом «Открытый диалог» в Варшаве над этим работали другие группировки, финансируемые из США.

Он не единственный и, возможно, не основной организатор, но тем не менее организатор Никита Мендкович глава Евразийского аналитического клуба

9 января МВД Казахстана сообщило, что в стране за время беспорядков погибли 164 человека, в том числе 103 — в Алма-Ате. В Кызылординской области погиб 21 человек, в Жамбылской — десять человек, в Алматинской — восемь. 8 января также сообщалось о гибели 22-летнего гражданина Израиля во время протестов. Левана Когеашвили, приехавшего к родителям на новогодние праздники, убили в Алма-Ате. Ведомство отмечает, что эти данные не окончательные.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. В разных регионах участники беспорядков захватили и подожгли несколько правительственных зданий.