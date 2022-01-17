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В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде в Крещенскую ночь

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномально теплой Крещенской ночи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аномально теплая погода будет наблюдаться в Крещенскую ночь, которая пройдет 19 января. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

«В этом году Крещенская ночь будет теплой, кроме Чукотки», — сказал он, отметив, что особо заметные аномальные значения ожидаются на Урале, в Приволжье, а также в Сибири.

По словам главы Гидрометцентра, в Москве в ночь на 19 января будет температура от минус 10 до минус 15 градусов.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в столице России 17 и 18 января. Так, в Москве температура воздуха составит минус 1-3 градуса, ожидается снег, метель и гололедица.

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Никита Абрамов
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