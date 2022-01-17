Пьяного россиянина задержали на арендованном авто с детьми в багажнике

В Казани полицейские задержали пьяного россиянина, перевозившего четверых детей в багажнике арендованного авто, ранее мужчина был лишен водительских прав. Об этом сообщает агентство «Татарстан 24» со ссылкой на источник в региональном МВД.

Все произошло 16 января. Сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль Renault Kaptur возле одного из домов по проспекту Победы. 31-летний водитель вел себя неадекватно. В ходе осмотра оперативники обнаружили в его багажнике четверых детей.

По данным агентства, всего в машине было восемь человек. Предполагается, что родители найденных несовершеннолетних возвращались после застолья на арендованной машине вместе с друзьями.

На 31-летнего россиянина в отделе полиции составили четыре административных материала: за нарушение требований к перевозке детей, невыполнение водителем без прав требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за управление авто водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство.

Кроме того, на трех пассажирок Renaut Kaptur завели протоколы по статье о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию.

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