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Порошенко приехал в суд и снова выступил на митинге

Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал в суд в Киеве без повестки

Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал к зданию Печерского суда в Киеве. У помещения ему организовали сцену с большим экраном, где Порошенко выступил перед сторонниками. Видео с места передает Telegram-канал «Политика Страны».

В ходе митинга политик перечислил собственные достижения на посту президента, а также в очередной раз назвал обвинение в государственной измене незаконным. «Зеленую власть» (имеются в виду сотрудники и однопартийцы президента Украины Владимира Зеленскогоприм. «Ленты.ру») он назвал «бездельниками». В речи Порошенко упомянул и российского лидера Владимира Путина. Закончив говорить, политик вошел в здание суда без повестки — ее ранее не смогли вручить ему украинские следователи.

На Украине судебными решениями уже арестованы все активы Порошенко. При этом за свободу самого политика следствие потребовало 36 миллионов долларов, иначе мерой пресечения должен быть избран арест, считают обвинители.

Тем временем политолог Сергей Марков назвал происходящее на Украине сговором элит под покровительством США. План американцев, под управлением которых по мнению Маркова находится Украина, состоит в организации выгодной для Вашингтона конфигурации выборов в постсоветской республике.

Дмитрий Настасьев
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